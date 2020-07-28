Иванчук обыграл россиянина на супертурнире "Legends of Chess"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 18706 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100702 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105592 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132070 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110125 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130540 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101924 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102550 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104393 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Иванчук обыграл россиянина на супертурнире "Legends of Chess"

Иванчук обыграл россиянина на супертурнире "Legends of Chess"

Киев  •  УНН

 • 11801 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Львовский гроссмейстер Василий Иванчук победил россиянина Владимира Крамника в седьмом матче онлайн-супертурнира по рапиду "Legends of Chess", передает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".

Украинец выиграл три партии и только в одной потерпел поражение - 3:1.

После этого успеха наш земляк поднялся на шестое место с 9 пунктами. Лидером идет Магнус Карлсен - 20, дальше Ян Непомнящий - 18 и Аниш Гири - 14.

Отметим, что в восьмом матче Иванчук встретится с Анишем Гири из Нидерландов.

Напомним, что всего в турнире выступают 10 звезд шахмат, которые разыграют между собой призовой фонд в 150 тыс. долларов.

Как сообщалось ранее в УНН, украинская шахматистка пробилась в полуфинал международного турнира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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