Иванчук обыграл россиянина на супертурнире "Legends of Chess"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Львовский гроссмейстер Василий Иванчук победил россиянина Владимира Крамника в седьмом матче онлайн-супертурнира по рапиду "Legends of Chess", передает УНН со ссылкой на сообщество "Украинская шахматы".
Украинец выиграл три партии и только в одной потерпел поражение - 3:1.
После этого успеха наш земляк поднялся на шестое место с 9 пунктами. Лидером идет Магнус Карлсен - 20, дальше Ян Непомнящий - 18 и Аниш Гири - 14.
Отметим, что в восьмом матче Иванчук встретится с Анишем Гири из Нидерландов.
Напомним, что всего в турнире выступают 10 звезд шахмат, которые разыграют между собой призовой фонд в 150 тыс. долларов.
Как сообщалось ранее в УНН, украинская шахматистка пробилась в полуфинал международного турнира.