Український шахіст став призером турніру в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Одразу четверо українських гросмейстерів потрапили до десятки кращих на турнірі 6th Cesme International Open, що фінішував у турецькому Чешме, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
За додатковими показниками перше місце дісталося азербайджанському шахісту Вугару Расулову. Далі розмістився наш спортсмен — 2-й Андрій Сумець з Одеса, 3-й Вадим Малахатько (киянин, який представляє Бельгію), 4-й Юрій Солодовниченко (Херсон), 5-й Володимир Баклан (Київ), 6-й Михайло Олексієнко (Львів).
Варто відзначити, що загалом за перемогу вели боротьбу 90 шахістів.