Украинский шахматист стал призером турнира в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Сразу четверо украинских гроссмейстеров попали в десятку лучших на турнире 6th Cesme International Open, финишировавший в турецком Чешме, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
По дополнительным показателям первое место досталось азербайджанскому шахматисту Вугар Расулов. Далее разместился наш спортсмен — 2-й Андрей Сумец с Одесса, 3-й Вадим Малахатько (киевлянин, который представляет Бельгию), 4-й Юрий Солодовниченко (Херсон), 5-й Владимир Баклан (Киев), 6-й Михаил Алексеенко ( Львов).
Стоит отметить, что всего за победу боролись 90 шахматистов.