Украинский шахматист стал призером турнира в Турции

По дополнительным показателям первое место досталось азербайджанскому шахматисту Вугар Расулов. Далее разместился наш спортсмен — 2-й Андрей Сумец с Одесса, 3-й Вадим Малахатько (киевлянин, который представляет Бельгию), 4-й Юрий Солодовниченко (Херсон), 5-й Владимир Баклан (Киев), 6-й Михаил Алексеенко ( Львов).

Стоит отметить, что всего за победу боролись 90 шахматистов.