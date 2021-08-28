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Український прапор єдності запустили в бік окупованого Криму

Український прапор єдності запустили в бік окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сьогодні в Херсонській області відбувся запуск в сторону Криму українського прапора єдності розміром 20 на 6 метрів. Акція приурочена до 30-річчя Незалежності України, а також на підтримку «Кримської платформи», повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.

Деталі

Прапор готували до запуску в околицях села Стрілецьке. За інформацією ЗМІ, він являє собою зшиті воєдино прапор України і прапор кримськотатарського народу. Його пошила волонтер з Краматорська Оксана Муравльова. На День Незалежності 24 серпня прапор пронесли на марші захисників України в Києві, всі бажаючі могли написати на ньому побажання кримчанам.

За інформацією організаторів, “акція націлена на те, щоб підтримати українських громадян, які проживають в анексованому Криму, акцентувати увагу суспільства і влади на питаннях звільнення кримських політв’язнів Кремля і наблизити день деокупації півострова”.

Додамо

Кримськотатарський активіст, якого раніше переслідували російську владу, Ісмаїл Рамазанов зазначив, що мета цієї акції — привернути увагу до звільнення всіх кримських політв’язнів, в тому числі і фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка.

“Як хлопці на фронті, ризикуючи життями, встановлюють наші прапори, так і ми покажемо російським окупантам, що Крим — це територія України”, — зазначив Рамазанов.

Нагадаємо

У червні повідомлялося про запуск в небо над Кримом кримськотатарського прапора і листівок. У грудні минулого року в Крим з Херсонської області запустили 20-метровий прапор України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донбасі у бік окупованих територій запустили синьо-жовті прапори. Бойовики хотіли їх збити

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