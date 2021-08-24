На Донбасі у бік окупованих територій запустили синьо-жовті прапори. Бойовики хотіли їх збити

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Українські стяги запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ Щастя. У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією.

В одній з механізованих бригад, яка долучилася до акції, військовослужбовці розповіли, що окупанти відреагували на прапори миттєво. З радіоперехоплень захисники дізналися, що ворог намагався їх збити. Утім йому це не вдалось.

«Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині як нагадування мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що вони є невід’ємною частиною великої української родини», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби, 23 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.