На Донбасі у бік окупованих територій запустили синьо-жовті прапори. Бойовики хотіли їх збити

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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 137691 перегляди

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17 березня, 09:17 • 182305 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159596 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. До Дня Державного Прапора України та до Дня Незалежності України військові ООС на Донеччині та Луганщині разом з місцевими жителями та волонтерами запустили в сторону окупованих територій синьо-жовті прапори. Про це повідомили в штабі ООС, передає УНН.

Деталі

Українські стяги запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ Щастя. У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією.

В одній з механізованих бригад, яка долучилася до акції, військовослужбовці розповіли, що окупанти відреагували на прапори миттєво. З радіоперехоплень захисники дізналися, що ворог намагався їх збити. Утім йому це не вдалось.

«Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині як нагадування мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що вони є невід’ємною частиною великої української родини», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби, 23 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.

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