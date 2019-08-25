Український непереможний боксер переміг росіянина у бою в США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Український 27-річний боксер другої найлегшої вагової категорії Арнольд Хегай святкував виграш у 17-му поєдинку професійної кар'єри, повідомляє УНН з посиланням на BoxRec.
Уродженець Одеської області (наразі проживає в Філадельфії) тріумфував у протистоянні із російським лівшею Володимиром Тихоновим (17-2, 10 KO) в рамках вечора боксу в Броукен-Ерроу, штат Оклахома.
За підсумком восьми раундів всі судді одноголосно віддали перемогу 27-річному бійцю (16-0, 10 КО, 1 нічия) - з рахунком 80:72.
Відзначимо, що в 2011 році Хегай ставав чемпіоном Європи, а в 2009-му – чемпіоном світу у боксі.
Примітно, що минулий свій бій Хегай проводив у російському місті Владимир.