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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136660 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125663 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127757 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129963 просмотра

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Украинский непобедимый боксер победил россиянина в бою в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинский 27-летний боксер второго легчайшего весовой категории Арнольд Хегай праздновал выигрыш в 17-м поединке профессиональной карьеры, сообщает УНН со ссылкой на BoxRec.

Уроженец Одесской области (в настоящее время проживает в Филадельфии) победил в противостоянии с российским левшой Владимиром Тихоновым (17-2, 10 KO) в рамках вечера бокса в Брокен-Эрроу, штат Оклахома.

По итогам восьми раундов все судьи единогласно отдали победу 27-летнему бойцу (16-0, 10 КО, 1 ничья) - со счетом 80:72.

Отметим, что в 2011 году Хегай становился чемпионом Европы, а в 2009-м - чемпионом мира в боксе.

Примечательно, что прошлый свой бой Хегай проводил в российском городе Владимир.

Украинские Национальные Новости

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