Украинский непобедимый боксер победил россиянина в бою в США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинский 27-летний боксер второго легчайшего весовой категории Арнольд Хегай праздновал выигрыш в 17-м поединке профессиональной карьеры, сообщает УНН со ссылкой на BoxRec.
Уроженец Одесской области (в настоящее время проживает в Филадельфии) победил в противостоянии с российским левшой Владимиром Тихоновым (17-2, 10 KO) в рамках вечера бокса в Брокен-Эрроу, штат Оклахома.
По итогам восьми раундов все судьи единогласно отдали победу 27-летнему бойцу (16-0, 10 КО, 1 ничья) - со счетом 80:72.
Отметим, что в 2011 году Хегай становился чемпионом Европы, а в 2009-м - чемпионом мира в боксе.
Примечательно, что прошлый свой бой Хегай проводил в российском городе Владимир.