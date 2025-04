Український літак "Мрія" доставив до Канади вантаж з КНР - посольство

"Найбільший у світі літак - український Ан-225 "Мрія" - приземлився у Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю. Пишаємось, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, літак "Мрія" привіз до України з КНР 12 млн масок.

Після цього стало відомо, що "Мрія" виконає ще один рейс із КНР для доставлення медичного вантажу для України.

Нагадаємо, літак "Мрія" доставив у Німеччину засоби боротьби проти COVID-19 із КНР.

А 18 квітня стало відомо, що український літак "Мрія" доставить медичне обладнання із Азії у США.

