Украинский самолет "Мрия" доставил в Канаду груз из КНР - посольство

"Крупнейший в мире самолет - украинский Ан-225 "Мрия" - приземлился в Монреале, чтобы доставить средства индивидуальной защиты из Китая. Гордимся, что самолет под флагом Украины совершил самую большую для Канады поставку необходимого груза в это нелегкое время пандемии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, самолет "Мрия" привез в Украину из КНР 12 млн масок.

После этого стало известно, что "Мрия" выполнит еще один рейс из КНР для доставки медицинского груза для Украины.

Напомним, самолет "Мрия" доставил в Германию средства борьбы против COVID-19 с КНР.

А 18 апреля стало известно, что украинский самолет "Мрия" доставит медицинское оборудование с Азии в США.

Гордимся, что самолет под флагом Украины осуществил крупнейшую для Канады поставку необходимого груза в это нелегкое время пандемии # COVID19 pic.twitter.com/3dffrMg0uj

- UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) May 2, 2020