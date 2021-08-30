Український клуб дізнався суперників по футзальній Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів із футзалу-2021/2022, за підсумками якого своїх суперників дізнався й івано-франківський “Ураган”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
У сезоні-2021/2022 Ліга чемпіонів із футзалу повернеться до звичного формату. Турнір пройде з попереднім, основним та елітним раундами у форматі міні-турнірів на чотири команди. Як і раніше, у фінальній стадії теж братимуть участь чотири клуби. Вона відбудеться у квітні наступного року на майданчику одного з учасників.
Україну в Лізі чемпіонів із футзалу-2021/2022 представить івано-франківський "Ураган". За інформацією УЄФА, представник нашої країни буде одним із господарів турнірів в основному раунді шляху В.
"Ураган" потрапив до групи 6, де його суперниками будуть "Юнайтед Галац" (Румунія), "Лічені" (Косово) та "Араз" (Азербайджан). Переможець квартету проб’ється до еліт-раунду.
Нагадаємо
Визначився володар Суперкубку України з футзалу.