Визначився володар Суперкубку України з футзалу

Деталі

У першому таймі протистояння із “Ураганом”, футзалісти “Продексіму” пропустили два м’ячі, проте херсонці ще до перерви не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Ну а в другому таймі “Продексім” забив три голи проти одного від “Урагану” — 5:3.

Варто зазначити, що для “Продексіму” це перший Суперкубок України в історії.

Доповнення

Жіночий футзальний Суперкубок країни виграв столичний “Будстар-НПУ-Leonas”, який здобув вольову перемогу над збірною Харківської області — 6:5.