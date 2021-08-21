Визначився володар Суперкубку України з футзалу

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Херсонський клуб “Продексім” на майданчику харківського Палацу спорту “Локомотив” провів поєдинок за Суперкубок України з футзалу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Деталі

У першому таймі протистояння із “Ураганом”, футзалісти “Продексіму” пропустили два м’ячі, проте херсонці ще до перерви не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Ну а в другому таймі “Продексім” забив три голи проти одного від “Урагану” — 5:3.

Варто зазначити, що для “Продексіму” це перший Суперкубок України в історії.

Доповнення

Жіночий футзальний Суперкубок країни виграв столичний “Будстар-НПУ-Leonas”, який здобув вольову перемогу над збірною Харківської області — 6:5.

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