Визначився володар Суперкубку України з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Херсонський клуб “Продексім” на майданчику харківського Палацу спорту “Локомотив” провів поєдинок за Суперкубок України з футзалу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Деталі
У першому таймі протистояння із “Ураганом”, футзалісти “Продексіму” пропустили два м’ячі, проте херсонці ще до перерви не тільки зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Ну а в другому таймі “Продексім” забив три голи проти одного від “Урагану” — 5:3.
Варто зазначити, що для “Продексіму” це перший Суперкубок України в історії.
Доповнення
Жіночий футзальний Суперкубок країни виграв столичний “Будстар-НПУ-Leonas”, який здобув вольову перемогу над збірною Харківської області — 6:5.