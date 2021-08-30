Украинский клуб узнал соперников по футзальные Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов по футзалу-2021/2022, по итогам которого своих соперников узнал и Ивано-Франковский “Ураган”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
В сезоне 2021/2022 Лига чемпионов по футзалу вернется к привычному формату. Турнир пройдет с предыдущим, основным и элитным раундами в формате мини-турниров на четыре команды. Как и ранее, в финальной стадии тоже будут участвовать четыре клуба. Она состоится в апреле следующего года на площадке одного из участников.
Украина в Лиге чемпионов по футзалу-2021/2022 представит Ивано-Франковский “Ураган”. По информации УЕФА, представитель нашей страны будет одним из хозяев турниров в основном раунде пути В.
“Ураган” попал в группу 6, где его соперниками будут “Юнайтед Галац” (Румыния), “Считанные” (Косово) и “Араз” (Азербайджан). Победитель квартета пробьется в элит-раунд.
Напомним
Определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу.