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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Украинский клуб узнал соперников по футзальные Лиге чемпионов

Украинский клуб узнал соперников по футзальные Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов по футзалу-2021/2022, по итогам которого своих соперников узнал и Ивано-Франковский “Ураган”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

В сезоне 2021/2022 Лига чемпионов по футзалу вернется к привычному формату. Турнир пройдет с предыдущим, основным и элитным раундами в формате мини-турниров на четыре команды. Как и ранее, в финальной стадии тоже будут участвовать четыре клуба. Она состоится в апреле следующего года на площадке одного из участников.

Украина в Лиге чемпионов по футзалу-2021/2022 представит Ивано-Франковский “Ураган”. По информации УЕФА, представитель нашей страны будет одним из хозяев турниров в основном раунде пути В.

“Ураган” попал в группу 6, где его соперниками будут “Юнайтед Галац” (Румыния), “Считанные” (Косово) и “Араз” (Азербайджан). Победитель квартета пробьется в элит-раунд.

Напомним

Определился обладатель Суперкубка Украины по футзалу.

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