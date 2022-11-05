Український гімнаст Ковтун став 7-м у багатоборстві на ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Гімнаст Ілля Ковтун виступив у фіналі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики. Українець у багатоборстві набрав 82,365 балів, передає УНН.
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Ковтун після першого снаряду йшов на передостанньому місці серед 24-х учасників, але зміг стати сьомим. На ЧС гімнаст виступав з травмою плеча.
Як відомо, минулого року українець став третім на світовій першості.
Перемогу здобув чинний олімпійський чемпіон у багатоборстві Дайкі Гашимото з Японії.
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