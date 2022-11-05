Украинский гимнаст Ковтун стал 7-м в многоборье на ЧМ

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Ковтун после первого снаряда шел на предпоследнем месте среди 24-х участников, но смог стать седьмым. На ЧМ гимнаст выступал с травмой плеча.

Как известно, в прошлом году украинец стал третьим на мировом первенстве.

Победу одержал действующий олимпийский чемпион в многоборье Дайки Гашимото из Японии.

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