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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Дзюдоїст Халматов виграв "срібло" на турнірі серії Grand Slam

Дзюдоїст Халматов виграв "срібло" на турнірі серії Grand Slam

Київ • УНН

 • 352685 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Український дзюдоїст Дільшот Халматов здобув нагороду на турнірах із дзюдо серії Grand Slam. В Баку Халматов виграв срібну медаль у ваговій категорії до 60 кг, передає УНН.

Деталі

Халматов здобув перемоги над представником Туреччини Саліхом Їлдизом, дворазовим чемпіоном Європи іспанцем Франсіско Гаррігосом та у півфіналі взяв гору над Кемраном Нуріллаєвим із Узбекистану.

У вирішальній сутичці Дільшот поступився азербайджанцю Балабаю Агаєву.

Довідка

Турнір серії Grand Slam в азербайджанській столиці триватиме до 6 листопада.

Доповнення 

Україну представляють 8 спортсменів. Усього на змагання заявлені понад 350 учасників з 61 країни світу.

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