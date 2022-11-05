Дзюдоїст Халматов виграв "срібло" на турнірі серії Grand Slam
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Український дзюдоїст Дільшот Халматов здобув нагороду на турнірах із дзюдо серії Grand Slam. В Баку Халматов виграв срібну медаль у ваговій категорії до 60 кг, передає УНН.
Деталі
Халматов здобув перемоги над представником Туреччини Саліхом Їлдизом, дворазовим чемпіоном Європи іспанцем Франсіско Гаррігосом та у півфіналі взяв гору над Кемраном Нуріллаєвим із Узбекистану.
У вирішальній сутичці Дільшот поступився азербайджанцю Балабаю Агаєву.
Довідка
Турнір серії Grand Slam в азербайджанській столиці триватиме до 6 листопада.
Доповнення
Україну представляють 8 спортсменів. Усього на змагання заявлені понад 350 учасників з 61 країни світу.