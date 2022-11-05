Дзюдоист Халматов выиграл "серебро" на турнире серии Grand Slam

Детали

Халматов одержал победы над представителем Турции Салихом Йылдызом, двукратным чемпионом Европы испанцем Франсиско Гарригосом и в полуфинале одержал верх над Кемраном Нуриллаевым из Узбекистана.

В решающей схватке Дильшот уступил азербайджанцу Балабаю Агаеву.

Справка

Турнир серии Grand Slam в азербайджанской столице продлится до 6 ноября.

Дополнение

Украину представляют 8 спортсменов. Всего на соревнования заявлены более 350 участников из 61 страны мира.