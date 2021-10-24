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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Український боксер завоював дев'ятнадцяту перемогу в кар'єрі

Київ • УНН

 • 19266 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Український проспект середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 КО) переміг Гонсало Коріа (18-5, 7 KO) на вечорі боксу “Nosalowy Dwór Knockout Boxing Night 18”, що пройшов в Закопане (Польща), інформує УНН з посиланням на сайт “vringe.com”.

Український боксер завоював дев'ятнадцяту перемогу в кар'єрі

Деталі

Черкашин заволодів ініціативою зі стартового раунду. Коріа не встигав за фаворитом, діяв другим номером, намагався контратакувати одиночними силовими ударами — практично без влучень.

Фаворит комбінував, змістив акцент атак з голови на корпус. Черкашин був явно не проти перемогти достроково, але суперник не розкривався, обійшовся без ризику. Вердикт суддів: тричі 100:90 на користь українця.

Зауважимо, що дана звитяга Черкашина стала третьою для нього в цьому році.

Що передувало цьому

Троє українців стали чемпіонами Європи з боксу серед молоді.

Українські Національні Новини

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