Український боксер завоював дев'ятнадцяту перемогу в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Український проспект середньої ваги Федір Черкашин (19-0, 12 КО) переміг Гонсало Коріа (18-5, 7 KO) на вечорі боксу “Nosalowy Dwór Knockout Boxing Night 18”, що пройшов в Закопане (Польща), інформує УНН з посиланням на сайт “vringe.com”.
Деталі
Черкашин заволодів ініціативою зі стартового раунду. Коріа не встигав за фаворитом, діяв другим номером, намагався контратакувати одиночними силовими ударами — практично без влучень.
Фаворит комбінував, змістив акцент атак з голови на корпус. Черкашин був явно не проти перемогти достроково, але суперник не розкривався, обійшовся без ризику. Вердикт суддів: тричі 100:90 на користь українця.
Зауважимо, що дана звитяга Черкашина стала третьою для нього в цьому році.
Що передувало цьому
Троє українців стали чемпіонами Європи з боксу серед молоді.