Український боксер завоював дев'ятнадцяту перемогу в кар'єрі

Деталі

Черкашин заволодів ініціативою зі стартового раунду. Коріа не встигав за фаворитом, діяв другим номером, намагався контратакувати одиночними силовими ударами — практично без влучень.

Фаворит комбінував, змістив акцент атак з голови на корпус. Черкашин був явно не проти перемогти достроково, але суперник не розкривався, обійшовся без ризику. Вердикт суддів: тричі 100:90 на користь українця.

Зауважимо, що дана звитяга Черкашина стала третьою для нього в цьому році.

Що передувало цьому

Троє українців стали чемпіонами Європи з боксу серед молоді.