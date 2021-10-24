Украинский боксер завоевал девятнадцатую победу в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Украинский проспект среднего веса Федор Черкашин (19-0, 12 КО) победил Гонсало Кориа (18-5, 7 KO) на вечере бокса “Nosalowy Dwór Knockout Boxing Night 18”, прошедшего в Закопане (Польша), информирует УНН со ссылкой на сайт “vringe.com”.
Детали
Черкашин завладел инициативой со стартового раунда. Кориа не успевал за лидером, действовал вторым номером, пытался контратаковать одиночными силовыми ударами — практически без попаданий.
Фаворит комбинировал, сместил акцент атак с головы на корпус. Черкашин был явно не против победить досрочно, но соперник не раскрывался, обошелся без риска. Вердикт судей: трижды 100:90 в пользу украинца.
Заметим, что данная победа Черкашина стала третьей для него в этом году.
Что предшествовало этому
Трое украинцев стали чемпионами Европы по боксу среди молодежи.