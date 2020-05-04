Український бізнес погіршив до рекордного рівня очікування результатів своєї діяльності через карантин

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 173625 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 129254 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 114157 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 121752 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 141719 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144694 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229462 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217300 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187504 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177211 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2.8м/с
73%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 12166 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 11555 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 13467 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 11921 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 11184 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 173626 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 169280 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 288724 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 311211 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 392886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55035 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37972 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52402 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53994 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 129208 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Український бізнес погіршив до рекордного рівня очікування результатів своєї діяльності через карантин

Київ • УНН

 • 12574 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Український бізнес погіршив очікування щодо економічних результатів своєї діяльності через введений карантин до 29,9 пунктів у Індексі очікувань ділової активності, що є рекордно низьким показником. Про це за результатами опитування повідомили у пресслужбі Національного банку України, передає УНН.

Український бізнес погіршив до рекордного рівня очікування результатів своєї діяльності через карантин

"Настрої бізнесу стрімко погіршуються другий місяць поспіль на тлі запроваджених у країні протиепідеміологічних обмежень. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні знизився до рекордно низького рівня – 29,9", - йдеться у дослідженні.

Показники стану бізнесу порівнювали за допомогою дифузійних індексів - коли порівнювалась кількість респондентів, які розповідали про зростання економічних показників, а також половина відповідей тих, хто повідомляв про відсутність змін або ж негативні очікування.

У Нацбанку навели ключові висновки березневого опитування:

▪ зниження ІОДА відбулося внаслідок суттєвого погіршення очікувань підприємств усіх ВЕД, які беруть участь в опитуваннях;
▪ підприємства сфери послуг найбільш песимістично оцінювали економічну кон’юнктуру квітня: дифузійні індекси сектору становлять 20,4 (у березні - 36,1);
▪ респонденти всіх секторів очікують суттєвого скорочення чисельності працівників, найбільше – у сфері будівництва - дифузійний індекс 25,0, проти 42,9 у березні;
▪ бізнес знижує свої очікування щодо цін на товари власного виробництва та послуги.

"Респонденти промисловості суттєво посилили свої негативні очікування щодо економічних перспектив діяльності своїх підприємств. ДІ сектору у квітні знизився до 33,3 (у березні – 48,6). Найбільш песимістичні оцінки щодо обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних замовлень на продукцію: ДІ знизився до 28,8, 24,2 та 22,9 відповідно", - вказано у дослідженні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірусна криза: НБУ прогнозує падіння реальних доходів українців.

Повідомляється, що у сфері промисловості очікують зниження залишків готової продукції, а підприємства серйозно налаштовані на скорочення загальної чисельності працівників: ДІ – 33,3 (у березні – 50,0).

Також зазначається, що у секторі будівництва значно посилилися песимістичні очікування підприємств будівництва щодо результатів своєї діяльності у квітні. ДІ сектору знизився до 24,5 (у березні – 40,6). Найбільше погіршились очікування щодо обсягів будівництва, обсягів закупівлі сировини і матеріалів, а також закупівлі послуг підрядників: ДІ – 14,3, 17,9 та 21,4 відповідно (у березні – 42,9, 46,4 та 50,0 відповідно). Також підприємства сектору також зберігають песимістичні настрої щодо закупівельних цін. При цьому, залишаються високими очікування щодо цін на продукцію (послуги) власного виробництва: ДІ – 60,7.

Також, згідно з дослідженням, песимістичні настрої спостерігаються у сфері торгівлі - найпесимістичніше респонденти налаштовані щодо обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Однак, зберігається оптимізм щодо вартості товарів, закуплених для продажу.

Дослідження проводилось з 6 по 24 квітня 2020 року. Всього були опитані 183 підприємства.

Нагадаємо, у березні бізнес погіршив очікування своїх економічних результатів через коронавірус до позначки 45,8.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41