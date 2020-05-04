Український бізнес погіршив до рекордного рівня очікування результатів своєї діяльності через карантин

"Настрої бізнесу стрімко погіршуються другий місяць поспіль на тлі запроваджених у країні протиепідеміологічних обмежень. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні знизився до рекордно низького рівня – 29,9", - йдеться у дослідженні.

Показники стану бізнесу порівнювали за допомогою дифузійних індексів - коли порівнювалась кількість респондентів, які розповідали про зростання економічних показників, а також половина відповідей тих, хто повідомляв про відсутність змін або ж негативні очікування.

У Нацбанку навели ключові висновки березневого опитування:

▪ зниження ІОДА відбулося внаслідок суттєвого погіршення очікувань підприємств усіх ВЕД, які беруть участь в опитуваннях;

▪ підприємства сфери послуг найбільш песимістично оцінювали економічну кон’юнктуру квітня: дифузійні індекси сектору становлять 20,4 (у березні - 36,1);

▪ респонденти всіх секторів очікують суттєвого скорочення чисельності працівників, найбільше – у сфері будівництва - дифузійний індекс 25,0, проти 42,9 у березні;

▪ бізнес знижує свої очікування щодо цін на товари власного виробництва та послуги.

"Респонденти промисловості суттєво посилили свої негативні очікування щодо економічних перспектив діяльності своїх підприємств. ДІ сектору у квітні знизився до 33,3 (у березні – 48,6). Найбільш песимістичні оцінки щодо обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних замовлень на продукцію: ДІ знизився до 28,8, 24,2 та 22,9 відповідно", - вказано у дослідженні.

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Повідомляється, що у сфері промисловості очікують зниження залишків готової продукції, а підприємства серйозно налаштовані на скорочення загальної чисельності працівників: ДІ – 33,3 (у березні – 50,0).

Також зазначається, що у секторі будівництва значно посилилися песимістичні очікування підприємств будівництва щодо результатів своєї діяльності у квітні. ДІ сектору знизився до 24,5 (у березні – 40,6). Найбільше погіршились очікування щодо обсягів будівництва, обсягів закупівлі сировини і матеріалів, а також закупівлі послуг підрядників: ДІ – 14,3, 17,9 та 21,4 відповідно (у березні – 42,9, 46,4 та 50,0 відповідно). Також підприємства сектору також зберігають песимістичні настрої щодо закупівельних цін. При цьому, залишаються високими очікування щодо цін на продукцію (послуги) власного виробництва: ДІ – 60,7.

Також, згідно з дослідженням, песимістичні настрої спостерігаються у сфері торгівлі - найпесимістичніше респонденти налаштовані щодо обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Однак, зберігається оптимізм щодо вартості товарів, закуплених для продажу.

Дослідження проводилось з 6 по 24 квітня 2020 року. Всього були опитані 183 підприємства.

Нагадаємо, у березні бізнес погіршив очікування своїх економічних результатів через коронавірус до позначки 45,8.