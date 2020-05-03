Коронавірусна криза: НБУ прогнозує падіння реальних доходів українців

Так, за даними НБУ, у січні—лютому 2020 року середня номінальна заплата зростала високими темпами (16% р/р). Утім, вже в березні темпи її зростання знизилися до 12% р/р, а в окремих видах діяльності, вплив карантинних обмежень на які позначився найбільше — у готельноресторанному бізнесі, авіаційному транспорті, — навіть знизилася.

Також, за оцінками НБУ, карантинні обмеження, швидше за все, позначилися на неформально зайнятих працівниках (у 2019 році рівень неформальної зайнятості становив 21%).

Водночас, за прогнозами експертів, у ІІ кварталі 2020 року менші доходи від оплати праці будуть частково компенсовані збільшенням соціальних допомог.

“У ІІ кварталі 2020 року зростання оплати праці сповільниться як за рахунок повільнішого зростання середньої заробітної плати, так і за рахунок зниження кількості зайнятих. Однак заплановане розширення програм соціального захисту дасть змогу пом’якшити негативні наслідки кризи”, — йдеться в звіті.

У НБУ в цьому контексті нагадують про ухвалений закон для забезпечення соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусу. Він, зокрема, передбачає надання допомоги з часткового безробіття для працівників малих та середніх підприємств. Крім того, на період дії карантину і протягом місяця після його закінчення, збільшено мінімальний розмір допомоги по безробіттю, зазначають у Нацбанку.

Також спеціалісти нагадують про посиленння соцзахисту пенсіонерів: постановою КМУ передбачено підвищення пенсійних виплат пенсіонерам, старшим 80 років, проведення індексації пенсій з 01 травня та інші окремі підвищення.

“Це підтримає високі темпи зростання пенсій у ІІ кварталі”, — зазначають експерти.

Крім того, за прогнозами НБУ,ймовірно, вплив кризи буде м’якшим на ті види діяльності, попит на які під час карантину збільшився, зокрема послуги доставки, телекомунікацій та зв’язку.

“Однак у цілому в ІІ кварталі показники номінальних та реальних наявних доходів населення погіршаться”, — сказано в звіті.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у другому кварталі цього року економіка України, як прогнозується, скоротиться на 11% в річному вимірі, безробіття зросте до близько 12% у сезонно скоригованому вимірі, а зростання зарплат призупиниться. Поступове скасування карантину сприятиме відновленню економіки.