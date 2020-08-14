Український баскетболіст допоміг "Сакраменто" здобути перемогу у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В рамках сезону Національної баскетбольної асоціації відбувся поєдинок двох команд Західної конференції — “Нью-Орлеан Пеліканс” проти “Сакраменто Кінгс” центрового збірної України Олексія Леня, передає кореспондент УНН.
Наш спортсмен вийшов у стартовій п’ятірці, але відзначитися забитим м’ячем йому не вдалося у стартовій чверті (29:27). На початку наступного проміжку Лень реалізував дальній кидок, але кілька разів програв у захисті позицію центровому “Пеліканс” Джалілу Окафору.
За 12 хвилин і 38 секунд українець набрав 6 очок (2/2 триочкові), 4 підбирання і результативна передача при чотирьох фолах.
“Сакраменто” святкували виграш 112:106 та наздогнали “Нью-Орлеан Пеліканс” у турнірній таблиці — по 30 виграшів при 41 програшах.
Обидва клуби не зможуть пробитися в плей-офф НБА.
Додамо, у заключному поєдинку регулярного сезону “Кінгс” протистоятимуть “Лейкерс”.