Украинский баскетболист помог "Сакраменто" одержать победу в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В рамках сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся поединок двух команд Западной конференции — “Нью-Орлеан Пеликанс” против “Сакраменто Кингз” центрового сборной Украины Алексея Леня, передает корреспондент УНН.
Наш спортсмен вышел в стартовой пятерке, но отличиться забитым мячом ему не удалось в стартовой четверти (29:27). В начале следующего промежутка Лень реализовал дальний бросок, но несколько раз проиграл в защите позицию центровой “Пеликанс” Джалиль Окафор.
За 12 минут и 38 секунд украинец набрал 6 очков (2/2 трехочковые), 4 подбора и результативная передача при четырех фолах.
“Сакраменто” праздновали выигрыш 112:106 и догнали “Нью-Орлеан Пеликанс” в турнирной таблице — по 30 выигрышей при 41 проигрышах.
Оба клуба не смогут пробиться в плей-офф НБА.
Добавим, в заключительном поединке регулярного сезона “Кингс” противостоять “Лейкерс”.