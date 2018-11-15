Український армреслер Олег Жох перебуває у комі після ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Український армреслер Олег Жох напередодні потрапив у ДТП і зараз перебуває у комі. Про це в Instagram повідомили його рідні та друзі, передає УНН.
“Наш чемпіон і друг Олег Жох потрапив у страшну ДТП. Наразі він знаходиться у комі", “Братик, молимось за тебе... надіюсь, ти скоро одужаєш!” — йдеться у дописах друзів Олега.
Також про тяжкий стан Олега повідомляє спільнота, присвячена армспорту.
“Переламана ліва рука в двох місцях... підтвердилася гематома на голові і сильні удари легких... Ще в реанімаційному автомобілі отямився, але це, швидше за все, від шоку”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Олег Жох — український армреслер, семиразовий переможець чемпіонату світу, триразовий переможець і бронзовий призер чемпіонатів Європи у різних вагових категорях, заслужений майстер спорту України.
Як повідомляв УНН, у цій же ДТП під Рівним загинув чемпіон світу з армспорту Андрій Пушкар.
Раніше поліція повідомляла, що інший учасник ДТП перебуває в реанімації — його стан “тяжкий, без свідомості”. За попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області.