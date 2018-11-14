У ДТП під Рівним загинув чемпіон світу з армспорту

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні близько 15:00 на трасі Київ-Чоп під Рівне у дорожньо-транспортній пригоді загинув чемпіон України, Європи й світу з армспорту Андрій Пушкар. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Рівненської області в коментарі кореспонденту УНН.