У ДТП під Рівним загинув чемпіон світу з армспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні близько 15:00 на трасі Київ-Чоп під Рівне у дорожньо-транспортній пригоді загинув чемпіон України, Європи й світу з армспорту Андрій Пушкар. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Рівненської області в коментарі кореспонденту УНН.
“Загинув Андрій Пушкар”, — зазначили в прес-службі.
При цьому у відомстві додали, що ще один учасник ДТП наразі перебуває в реанімації — його стан “тяжкий, без свідомості”.
У поліції Рівненської області раніше повідомили, що ДТП сталась на автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець.
“26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області”, — зазначили у відомстві.
У салоні авто разом із Пушкарем перебувало ще двоє пасажирів — батько водія, 50-річний житель Острозького району, та 33-річний спортсмен із Тернопільщини. Вони отримали травми, несумісні з життям.
Зазначимо, Андрій Пушкар — відомий український спортсмен-рукоборець. Він народився 6 серпня 1985 року. Він 15 разів ставав чемпіоном світу, 16 разів — чемпіоном Європи, 7 разів вигравав кубок світу серед професіоналів. В Україні завоював близько 200 медалей з різних турнірів, а з усього світу — з понад 30 країн.
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