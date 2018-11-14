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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106075 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112413 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149683 просмотра

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7 марта, 17:42 • 144362 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136405 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128200 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В ДТП под Ровно погиб чемпион мира по армспорту

В ДТП под Ровно погиб чемпион мира по армспорту

Киев  •  УНН

 • 13600 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня около 15:00 на трассе Киев-Чоп в Ровно в дорожно-транспортном происшествии погиб чемпион Украины, Европы и мира по армспорту Андрей Пушкарь. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области в комментарии корреспонденту УНН.

“Погиб Андрей Пушкарь”, — отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве добавили, что еще один участник ДТП сейчас находится в реанимации — его состояние “тяжелое, без сознания”.

В полиции Ровенской области ранее сообщили, что ДТП произошло на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец.

“26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области”, — отметили в ведомстве.

В салоне авто вместе с Пушкарем находилось еще двое пассажиров — отец водителя, 50-летний житель Острожского района, и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Отметим, Андрей Пушкарь — известный украинский спортсмен-рукоборец. Родился 6 августа 1985 года. Он 15 раз становился чемпионом мира, 16 раз — чемпионом Европы, 7 раз выигрывал Кубок мира среди профессионалов. В Украине завоевал около 200 медалей с различных турниров, а со всего мира — из более 30 стран.

Напомним, в июле текущего года в Харькове под колесами авто погиб молодой украинский мотогонщик Андрей Бессонов.

В сентябре футболист линии нападения донецкого “Олимпика” Максим Дегтярев перед поединком Украинской Премьер-лиги с киевским “Арсеналом” в паркинге разбил свой автомобиль марки “Porsche” вместе с еще одним.

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