В ДТП под Ровно погиб чемпион мира по армспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня около 15:00 на трассе Киев-Чоп в Ровно в дорожно-транспортном происшествии погиб чемпион Украины, Европы и мира по армспорту Андрей Пушкарь. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области в комментарии корреспонденту УНН.
“Погиб Андрей Пушкарь”, — отметили в пресс-службе.
При этом в ведомстве добавили, что еще один участник ДТП сейчас находится в реанимации — его состояние “тяжелое, без сознания”.
В полиции Ровенской области ранее сообщили, что ДТП произошло на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец.
“26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области”, — отметили в ведомстве.
В салоне авто вместе с Пушкарем находилось еще двое пассажиров — отец водителя, 50-летний житель Острожского района, и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.
Отметим, Андрей Пушкарь — известный украинский спортсмен-рукоборец. Родился 6 августа 1985 года. Он 15 раз становился чемпионом мира, 16 раз — чемпионом Европы, 7 раз выигрывал Кубок мира среди профессионалов. В Украине завоевал около 200 медалей с различных турниров, а со всего мира — из более 30 стран.
Напомним, в июле текущего года в Харькове под колесами авто погиб молодой украинский мотогонщик Андрей Бессонов.
В сентябре футболист линии нападения донецкого “Олимпика” Максим Дегтярев перед поединком Украинской Премьер-лиги с киевским “Арсеналом” в паркинге разбил свой автомобиль марки “Porsche” вместе с еще одним.