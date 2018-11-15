Украинский армреслер Олег Жох находится в коме после ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинский армреслер Олег Жох накануне попал в ДТП и сейчас находится в коме. Об этом в Instagram сообщили его родные и друзья, передает УНН.
“Наш чемпион и друг Олег Жох попал в страшное ДТП. Сейчас он находится в коме”, “Братец, молимся за тебя ... надеюсь, ты скоро поправишься!” — говорится в сообщениях друзей Олега.
Также о тяжелом состоянии Олега сообщает сообщество, посвященное армспорту.
“Переломанная левая рука в двух местах... подтвердилась гематома на голове и сильные удары легких... Еще в реанимационном автомобиле пришел в себя, но это, скорее всего, от шока”, — говорится в сообщении.
Отметим, Олег Жох — украинский армреслер, семикратный победитель чемпионата мира, трехкратный победитель и бронзовый призер чемпионатов Европы в разных весовых категорий, заслуженный мастер спорта Украины.
Как сообщал УНН, в этой же ДТП под Ровно погиб чемпион мира по армспорту Андрей Пушкарь.
Ранее полиция сообщала, что другой участник ДТП находится в реанимации — его состояние “тяжелое, без сознания”. По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.