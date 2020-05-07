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Українських політв’язнів у РФ не забезпечують засобами захисту від COVID-19 - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Адміністрація пенітенціарних установ РФ відмовляється забезпечувати незаконно затриманих громадян України засобами індивідуального захисту, зокрема медичними масками, одноразовими рукавчиками та дезінфекторами, в тому числі в період їх участі у слідчих діях та судових засіданнях, чим наражає на небезпеку життя і здоров’я. Про це у Telegram-каналі написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Українських політв’язнів у РФ не забезпечують засобами захисту від COVID-19 - Денісова

“Сервера Мустафаєва та Нарімана Мемедемінова, яких незаконно утримують у „ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области“, не забезпечують медичними масками, одноразовими рукавчиками та дезінфекторами, в тому числі в період їх участі у слідчих діях та судових засіданнях, а також не надають безкоштовне медико-санітарне забезпечення”, — написала Денісова.

Зазначимо, що відповідно до рекомендацій провідних фахівців з усього світу, під час пандемії COVID-19 засоби захисту використовувати вкрай важливо для себе і оточуючих. 

Денісова також повідомила, що у відповідь на адвокатський запит керівництво пенітенціарної установи запропонувало Серверу Мустафаєву та Наріману Мемедемінову за власні кошти придбати необхідні засоби індивідуального захисту в інтернет-магазині ФГУП “Калужское” ФСИН России.

На думку омбудсмена, такі дії є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та статті 17 Федерального Закону № 103-ФЗ “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”.

“Вимагаю відповідного реагування Уповноваженого з прав людини в РФ Тетятни Москалькової вжити термінових заходів щодо забезпечення незаконно ув’язнених громадян України ЗІЗ та надання належного медико-санітарного забезпечення, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020.”, — наголосила Денісова.

Вона також закликала Москалькову сприяти забезпеченню прав Нарімана Мемедемінова на захист та справедливий суд 14 травня під час розгляду скарги сторони захисту у “Апелляционном военном суде” на вирок “Южного окружного военного суда г. Ростов-на-Дону”, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Нагадаємо, раніше цього тижня Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена Російської Федерації Тетяни Москалькової з закликом надати медичну допомогу та покращити умови утримуваних в російському ШІЗО кримських татар. 

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