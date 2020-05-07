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Украинских политзаключенных в РФ не обеспечивают средствами защиты от COVID-19 - Денисова

Киев • УНН

 • 12339 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Администрация пенитенциарных учреждений РФ отказывается обеспечивать незаконно задержанных граждан Украины средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками, одноразовыми рукавчиками и дезинфекторами, в том числе в период их участия в следственных действиях и судебных заседаниях, чем подвергает опасности жизнь и здоровье. Об этом в Telegram-канале написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Украинских политзаключенных в РФ не обеспечивают средствами защиты от COVID-19 - Денисова

"Сервера Мустафаева и Наримана Мемедеминова, которых незаконно удерживают в "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области", не обеспечивают медицинскими масками, одноразовыми рукавчиками и дезинфекторами, в том числе в период их участия в следственных действиях и судебных заседаниях, а также не предоставляют бесплатное медико-санитарное обеспечение", - написала Денисова.

Отметим, что в соответствии с рекомендациями ведущих специалистов со всего мира, во время пандемии COVID-19 средства защиты использовать крайне важно для себя и окружающих.

Денисова также сообщила, что в ответ на адвокатский запрос руководство пенитенциарного учреждения предложило серверу Мустафаеву и Нариману Мемедеминову за собственные средства приобрести необходимые средства индивидуальной защиты в интернет-магазине ФГУП "Калужское" ФСИН России.

По мнению омбудсмена, такие действия являются грубым нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьи 17 Федерального Закона № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

"Требую соответствующего реагирования Уполномоченного по правам человека в РФ Тетятны Москальковой принять срочные меры по обеспечению незаконно заключенных граждан Украины СИЗ и предоставления надлежащего медико-санитарного обеспечения, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03 .2020", - отметила Денисова.

Она также призвала Москалькову способствовать обеспечению прав Наримана Мемедеминова на защиту и справедливый суд 14 мая во время рассмотрения жалобы стороны защиты в "Апелляционному военном суде" приговора "Южного окружного военного суда г. Ростов-на-Дону", предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, ранее на этой неделе Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену Российской Федерации Татьяны Москальковой с призывом оказать медицинскую помощь и улучшить условия содержащихся в российском ШИЗО крымских татар.

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