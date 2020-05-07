Украинских политзаключенных в РФ не обеспечивают средствами защиты от COVID-19 - Денисова

КИЕВ. 7 мая. УНН. Администрация пенитенциарных учреждений РФ отказывается обеспечивать незаконно задержанных граждан Украины средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками, одноразовыми рукавчиками и дезинфекторами, в том числе в период их участия в следственных действиях и судебных заседаниях, чем подвергает опасности жизнь и здоровье. Об этом в Telegram-канале написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.