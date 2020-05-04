Кримчан тримають у нелюдських умовах у ШІЗО: Україна вимагає реакції від омбудсмена РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена Російської Федерації Тетяни Москалькової з закликом надати медичну допомогу та покращити умови утримуваних в російському ШІЗО кримських татар. Про це вона написала в Telegram, передає УНН.
“Понад 70 днів незаконно засудженого кримського татарина Еміля Джемаденова безпідставно утримують в ШІЗО в ФКУ ИК 16 ГУФСИН России по Республике Башкортостан, а інші бранці Кремля тримаються у нелюдських умовах. Отримую численні повідомлення від кримських татар, які утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму, про поміщення їх без будь-яких пояснень в штрафні ізолятори виправних колоній та про неналежні умови їх утримання”, — написала Денісова.
Зокрема, площа приміщення на одного ув’язненого не відповідає встановленим нормам, відсутня гаряча вода, природна та штучна вентиляція, у камерах є таргани, щури та миші, а керівництво пенітенціарних установ постійно здійснює психологічний тиск.
“Погіршився стан здоров’я в Умера Шабанова, у якого проблеми з серцем і кишківником. Рустем Сейтхалілов скаржиться на постійні сильні головні болі та проблеми з сечостатевою системою. Білял Аділов скаржиться на набряк ніг та постійний кашель, який не проходить більш як два тижнів. Сильний задушливий кашель також турбує Рустема Шейхалієва та Енвера Аметова, у останнього була підозра на туберкульоз легенів. У Джеміля Гафарова загострилися хронічні хвороби, Аліма Карімова турбують сильні шлункові болі”, — додала омбудсмен.
За її словами, Яшар Муедінов і Раїм Айвазов піддаються психологічному впливу з боку керівництва психіатричної лікарні під час проходження примусової судово-психіатричної експертизи.
“Закликаю Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову терміново відреагувати та вжити заходів з метою забезпечення належних умов тримання і надання медичної допомоги всім незаконно утримуваним громадянам України з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Підкомітету ООН з попередження від 25 березня 2020 року, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО”, — написала Денісова.
Також вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на систематичне ігнорування РФ міжнародного права та порушення прав і свобод громадян України, які досі залишаються бранцями Кремля та посилити спільний тиск задля повернення всіх на Батьківщину.
Нагадаємо, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова висловила стурбованість щодо загрози життю та здоров’ю кримчан, які знаходяться в тюрмах Росії. І звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідних заходів для захисту прав українських громадян, а саме перевірити правові підстави переміщення їх в ШІЗО.