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Крымчан держат в нечеловеческих условиях в ШИЗО: Украина требует реакции от омбудсмена РФ

Киев • УНН

 • 12283 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с призывом оказать медицинскую помощь и улучшить условия содержащихся в российском ШИЗО крымских татар. Об этом она написала в Telegram, передает УНН.

Крымчан держат в нечеловеческих условиях в ШИЗО: Украина требует реакции от омбудсмена РФ

"Более 70 дней незаконно осужденного крымского татарина Эмиля Джемаденова безосновательно удерживают в ШИЗО в ФКУ ИК 16 ГУФСИН России по Республике Башкортостан, а другие пленники Кремля держатся в нечеловеческих условиях. Получаю многочисленные сообщения от крымских татар, которые содержатся на территории РФ и временно оккупированного Крыма, о помещении их без каких-либо объяснений в штрафные изоляторы исправительных колоний и о ненадлежащих условиях их содержания", - написала Денисова.

В частности, площадь помещения на одного заключенного не соответствует установленным нормам, отсутствует горячая вода, природная и искусственная вентиляция, в камерах есть тараканы, крысы и мыши, а руководство пенитенциарных учреждений постоянно осуществляет психологическое давление.

"Ухудшилось состояние здоровья в Умера Шабанова, у которого проблемы с сердцем и кишечником. Рустам Сейтхалилов жалуется на постоянные сильные головные боли и проблемы с мочеполовой системой. Билял Адилов жалуется на отек ног и постоянный кашель, который не проходит более двух недель. Сильный удушающий кашель также беспокоит Рустема Шейхалиева и Энвера Аметова, у последнего было подозрение на туберкулез легких. У Джемиля Гафарова обострились хронические болезни, Алима Каримова беспокоят сильные желудочные боли", - добавила омбудсмен.

По ее словам, Яшар Муединов и Раим Айвазов подвергаются психологическому воздействию со стороны руководства психиатрической больницы во время прохождения принудительной судебно-психиатрической экспертизы.

"Призываю Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову срочно отреагировать и принять меры с целью обеспечения надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи всем незаконно удерживаемым гражданам Украины с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению от 25 марта 2020 года, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО", - написала Денисова.

Также она призвала международное сообщество отреагировать на систематическое игнорирование РФ международного права и нарушение прав и свобод граждан Украины, которые до сих пор остаются пленниками Кремля и усилить совместное давление для возвращения всех на Родину.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова выразила обеспокоенность относительно угрозы жизни и здоровью крымчан, которые находятся в тюрьмах России. И обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры для защиты прав украинских граждан, а именно проверить правовые основания перемещения их в ШИЗО.

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