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Українські збірні стартували з перемог у "Золотій Євролізі" з волейболу

Українські збірні стартували з перемог у "Золотій Євролізі" з волейболу

Київ • УНН

 • 9194 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. У місті Тампере та Запоріжжі українські волейбольні збірні стартували в рамках першого туру "Золотої Євроліги", повідомляє УНН з посиланням на сайт ФВУ.

У Запоріжжі за присутності 450 глядачів жіноча команда України приймала Словаччину. Збірна Словаччини ніколи не мала в своєму складі зірок екстра-класу. Проте третій сезон поспіль вона грає приблизно одним складом, тож на не зіграність її італійському наставнику Марко Феноліо жалітися було гріх.

Українська ж національна команда вимушено зазнала суттєвих кадрових змін, тож головним для підопічних Гарія Єгіазарова було завдання, як кажуть, старанно гнути свою ігрову лінію, незважаючи на цілком очікувані й зрозуміли помилки та прорахунки. До їх честі, в цілому, українські дівчата впоралися із цим кваліфіковано, маючи певні труднощі лише в другому сеті. Але, зрештою, розібралися і в ньому і, тим більше, в двох інших партіях, де взагалі не залишили суперницям жодних шансів на вдалу контргру – 25:17, 25:22, 25:17.

Натомість чоловіча команда гостювала у Тампере, де за присутності 2500 уболівальників їй протистояли господарі – фіни. Після виграшу господарями першої партії 30:28, наступні три залишились в активі українців – 25:22, 25:17, 25:22.

Додамо, що у наступному турі українські жінки відправляться в гості до Швеції, а чоловіки прийматимуть Чехію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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