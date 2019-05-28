Украинские сборные стартовали с побед в "Золотой Евролиге" по волейболу

В Запорожье в присутствии 450 зрителей женская команда Украины принимала Словакию. Сборная Словакии никогда не имела в своем составе звезд экстра-класса. Однако третий сезон подряд она играет примерно одним составом, поэтому на не сыгранность ее итальянском наставнику Марко Фенолио жаловаться было грех.

Украинские же национальная команда вынужденно понесла существенных кадровых изменений, поэтому главным для подопечных Гария Егиазаров была задача, как говорят, старательно гнуть свою игровую линию, несмотря на вполне ожидаемые и поняли ошибки и просчеты. К их чести, в целом, украинские девушки справились с этим квалифицированно, имея определенные трудности лишь во втором сете. Но, в конце концов, разобрались и в нем и, тем более, в двух других партиях, где вообще не оставили соперницам никаких шансов на удачную контригру - 25:17, 25:22, 25:17.

Зато мужская команда гостила в Тампере, где в присутствии 2500 болельщиков ей противостояли хозяева - финны. После выигрыша хозяевами первой партии 30:28, следующие три остались в активе украинский - 25:22, 25:17, 25:22.

Добавим, что в следующем туре украинские женщины отправятся в гости в Швецию, а мужчины будут принимать Чехию.