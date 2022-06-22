Українські захисники на півдні України знищили 49 рашистів та 9 одиниць ворожої техніки та склад з боєприпасами ворога

Деталі

Всього за добу ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами виконано 150 вогневих завдань, авіацією нанесено 5 ударів по противнику.

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“Підтверджені ворожі втрати складають 49 рашистів, 2 самохідних гаубиці „Мста-С“, 1 тягач, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 склад боєприпасів, 5 одиниці броньованої та автомобільної техніки”, — йдеться у повідомленні.

В продовження операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному, зафіксовано влучання у зенітно-ракетний комплекс “Панцир С1”, радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Остаточні результати уточнюються.

Корабельне угруповання ворожих сил в кількості 5 ракетних кораблів, 3 ВДК та 1 підводний човен, несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами. Водночас, штормова погода не сприяє висадці десанту.

Нагадаємо

Рашисти обстріляли Миколаїв та Очаків: один чоловік загинув, є поранені.