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Украинские защитники на юге Украины уничтожили 49 рашистов и 9 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами врага

Киев • УНН

 • 108266 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщает, что украинские защитники за предыдущие сутки на юге Украины уничтожили 49 рашистов и 9 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами врага. Об этом информирует УНН.

Подробности

Всего за сутки ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями выполнено 150 огневых задач, авиацией нанесено 5 ударов по противнику.

Цитата

“Подтвержденные вражеские потери составляют 49 рашистов, 2 самоходных гаубиц „Мста-С“, 1 тягач, 1 станцию ​​радиоэлектронной борьбы, 1 состав боеприпасов, 5 единицы бронированной и автомобильной техники”, — говорится в сообщении .

В продолжение операции с поражения вражеских подразделений на острове Змеином, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс “Панцирь С1”, радиолокационную станцию ​​и автомобильную технику. Окончательные результаты уточняются.

Корабельная группировка вражеских сил в количестве 5 ракетных кораблей, 3 ВДК и 1 подлодка, несут угрозу ракетного удара 44 крылатыми ракетами. В то же время, штормовая погода не способствует высадке десанта.

Напомним

Рашисты обстреляли Николаев и Очаков: один человек погиб, ранены.

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