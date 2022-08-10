Українські військові влучили в 2 опорні пункти рф у 40 км від Херсону

Цитата

"Результат 7 наших авіаційних ударів – це влучання в 5 осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та по 2 опорних пунктах в понад 40 км від Херсону", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Берисловському районі ворог намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БпЛА. Черговий безпілотник "Орлан-10" був знищений зенітно-ракетним підрозділом ЗСУ.