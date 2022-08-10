Украинские военные попали в 2 опорных пункта рф в 40 км от Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Вчера, 9 августа, украинская авиация попала по 2 опорным пунктам российских оккупантов, которые расположены в более чем 40 км от Херсона. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Результат 7 наших авиационных ударов – это попадание в 5 ячеек живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и по 2 опорным пунктам более 40 км от Херсона", - говорится в сообщении.
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В Берисловском районе враг пытался проводить воздушную разведку с помощью БпЛА. Очередной беспилотник "Орлан-10" был уничтожен зенитно-ракетным подразделением ВСУ.