Украинские военные попали в 2 опорных пункта рф в 40 км от Херсона

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"Результат 7 наших авиационных ударов – это попадание в 5 ячеек живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и по 2 опорным пунктам более 40 км от Херсона", - говорится в сообщении.

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В Берисловском районе враг пытался проводить воздушную разведку с помощью БпЛА. Очередной беспилотник "Орлан-10" был уничтожен зенитно-ракетным подразделением ВСУ.