Українські війська на Херсонському напрямку просунулися до 36,5 км вглиб оборони ворога - Залужний

Цитата

"Наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсона. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану. Так, на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом", - зазначив Залужний.

Деталі

За даними Головнокомандувача ЗСУ, лише протягом минулої доби "на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв. км".

"За кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсона - це результат наших активних дій", - підкреслив Залужний.

Безпосередньо на Херсонському напрямку, з його слів, Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. "Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі", - додав він.

"Вірте у Збройні Сили України та нашу Перемогу!" - наголосив Залужний.

Доповнення

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що наразі не можна ні спростувати, ні підтвердити інформацію щодо виходу російських військ з правого берега Херсонщини.