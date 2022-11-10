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Украинские войска на Херсонском направлении продвинулись до 36,5 км в глубь обороны врага - Залужный

Украинские войска на Херсонском направлении продвинулись до 36,5 км в глубь обороны врага - Залужный

Киев • УНН

 • 189876 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На Херсонском направлении с октября украинские войска продвинулись до 36,5 км вглубь обороны противника, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в четверг, 10 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом. Так, на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", - отметил Залужный.

Детали

По данным Главнокомандующего ВСУ, только за прошедшие сутки "на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территории. На направлении Первомайское-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв. км".

"За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковской область, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий", - подчеркнул Залужный. 

Непосредственно на Херсонском направлении, по его словам, Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. "Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству", - добавил он.

"Верьте в Вооруженные Силы Украины и нашу Победу!" – подчеркнул Залужный.

Дополнение

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что пока нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о выходе российских войск с правого берега Херсонской области.

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