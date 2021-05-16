Українські веслувальники вибороли ще п’ять медалей на Кубку світу в Угорщині

Деталі

Золоту нагороду на 500 метрах здобули Людмила Лузан/Анастасія Четверікова. На рахунку цієї каное-двійки також “бронза” у спринті.

Срібною медалісткою на олімпійській дистанції 500 м стала байдарочниця Марія Повх, яка також взяла “бронзу” у байдарці-двійці на 200 м в міксті разом з Іваном Семикіним. На другу сходинку п’єдесталу зійшла наша байдарка-двійка на 200 м у складі Марії Кічасової-Скорик і Людмили Кукліновської.

Що передувало цьому

Українці також вибороли п’ять медалей до заключного дня на Кубку світу з веслування.