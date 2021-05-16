Українські веслувальники вибороли ще п’ять медалей на Кубку світу в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Заключний день Кубка світу з веслування на байдарках і каное приніс збірній України чергові медалі, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Золоту нагороду на 500 метрах здобули Людмила Лузан/Анастасія Четверікова. На рахунку цієї каное-двійки також “бронза” у спринті.
Срібною медалісткою на олімпійській дистанції 500 м стала байдарочниця Марія Повх, яка також взяла “бронзу” у байдарці-двійці на 200 м в міксті разом з Іваном Семикіним. На другу сходинку п’єдесталу зійшла наша байдарка-двійка на 200 м у складі Марії Кічасової-Скорик і Людмили Кукліновської.
Що передувало цьому
Українці також вибороли п’ять медалей до заключного дня на Кубку світу з веслування.