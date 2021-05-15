Українці вибороли п'ять медалей на Кубку світу з веслування

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Каноїстка Людмила Лузан до “бронзи” в спринті додала золоту медаль на дистанції 500 м. В цьому ж виді Україна отримала “срібло” Анастасії Четверікової.

Бронзові медалі завоювали дві чоловічі двійки на дистанції 500 м: байдарочники Дмитро Даниленко/Олег Кухарик і каноїсти Віталій Вергелес/Андрій Рибачок.

Що передувало цьому

Україна виборола десяту олімпійську ліцензію із веслування.