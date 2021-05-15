Українці вибороли п'ять медалей на Кубку світу з веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. П’ять медалей виборола збірна України у другий день Кубку світу з веслування на байдарках та каное, що проходить в угорському Сегеді. Про це інформує УНН з посиланням на НОК України.
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Каноїстка Людмила Лузан до “бронзи” в спринті додала золоту медаль на дистанції 500 м. В цьому ж виді Україна отримала “срібло” Анастасії Четверікової.
Бронзові медалі завоювали дві чоловічі двійки на дистанції 500 м: байдарочники Дмитро Даниленко/Олег Кухарик і каноїсти Віталій Вергелес/Андрій Рибачок.
Що передувало цьому
Україна виборола десяту олімпійську ліцензію із веслування.