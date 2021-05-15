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Украинцы завоевали пять медалей на Кубке мира по гребле

Киев • УНН

 • 17602 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Пять медалей завоевала сборная Украины во второй день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в венгерском Сегеде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украинцы завоевали пять медалей на Кубке мира по гребле

Детали

Каноистка Людмила Лузан к “бронзе” в спринте добавила золотую медаль на дистанции 500 м. В этом же виде Украина получила “серебро” Анастасии Четвериков.

Бронзовые медали завоевали две мужские двойки на дистанции 500 м: байдарочники Дмитрий Даниленко / Олег Кухарик и каноисты Виталий Вергелес / Андрей Рыбачок.

Что предшествовало этому

Украина завоевала десятую олимпийскую лицензию по гребле.

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