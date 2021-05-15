Украинцы завоевали пять медалей на Кубке мира по гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Пять медалей завоевала сборная Украины во второй день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в венгерском Сегеде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Каноистка Людмила Лузан к “бронзе” в спринте добавила золотую медаль на дистанции 500 м. В этом же виде Украина получила “серебро” Анастасии Четвериков.
Бронзовые медали завоевали две мужские двойки на дистанции 500 м: байдарочники Дмитрий Даниленко / Олег Кухарик и каноисты Виталий Вергелес / Андрей Рыбачок.
Что предшествовало этому
Украина завоевала десятую олимпийскую лицензию по гребле.