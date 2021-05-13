Україна виборола десяту олімпійську ліцензію із веслування

Деталі

Потужний старт вивів Алтухова на лідируючу позицію, яку він зберіг до самого фінішу: 250 м – 56,94 с (+0,67), 500 м – 1:58,93 (+1,20), 750 м – 3:00,51 (+1,56), 1000 м – 4:03,00. На фініші його перевага склала 2,5 секунди.

Цитата

"Не передати словами, що означає для мене ця перемога, не передати словами, як важко мені вона далася. Я радий. Я дуже радий. Навіть зараз, коли минуло хвилин десять після фінішу, не можу в повірити в це все", - підкреслив спортсмен.

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