Украина завоевала десятую олимпийскую лицензию по гребле

Детали

Мощный старт вывел Алтухова на лидирующую позицию, которую он сохранил до самого финиша 250 м - 56,94 с (+0,67), 500 м - 1: 58,93 (+1,20), 750 м - 3:00 , 51 (+1,56), 1000 м - 4: 03,00. На финише его преимущество составило 2,5 секунды.

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"Не передать словами, что значит для меня эта победа, не передать словами, как трудно мне она далась. Я рад. Я очень рад. Даже сейчас, когда прошло минут десять после финиша, не могу в поверить в это все", - подчеркнул спортсмен.

Напомним

Украина получила заключительную олимпийскую лицензию по греко-римской борьбе.