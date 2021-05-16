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Украинские гребцы завоевали еще пять медалей на Кубке мира в Венгрии

Киев • УНН

 • 18216 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ принес сборной Украины очередные медали, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украинские гребцы завоевали еще пять медалей на Кубке мира в Венгрии

Детали

Золотую награду на 500 метрах получили Людмила Лузан / Анастасия Четверикова. На счету этой каноэ-двойки также “бронза” в спринте.

Серебряной медалисткой на олимпийской дистанции 500 м стала байдарочница Мария Повх, которая также взяла “бронзу” в байдарке-двойке на 200 м в миксте вместе с Иваном Семыкина. На вторую ступеньку пьедестала взошла наша байдарка-двойка на 200 м в составе Марии Кичасовои-Скорик и Людмилы Куклиновськои.

Что предшествовало этому

Украинцы также завоевали пять медалей в заключительный день на Кубке мира по гребле.

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