Украинские гребцы завоевали еще пять медалей на Кубке мира в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ принес сборной Украины очередные медали, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Золотую награду на 500 метрах получили Людмила Лузан / Анастасия Четверикова. На счету этой каноэ-двойки также “бронза” в спринте.
Серебряной медалисткой на олимпийской дистанции 500 м стала байдарочница Мария Повх, которая также взяла “бронзу” в байдарке-двойке на 200 м в миксте вместе с Иваном Семыкина. На вторую ступеньку пьедестала взошла наша байдарка-двойка на 200 м в составе Марии Кичасовои-Скорик и Людмилы Куклиновськои.
Что предшествовало этому
Украинцы также завоевали пять медалей в заключительный день на Кубке мира по гребле.