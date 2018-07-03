Українські туристи повертаються додому з Анталії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Українські туристи, які "застрягли" на турецькому курорті Анталія, повертаються додому. Про це у своєму Twitter написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
"…понад 100 туристів з України, рейс яких на 10 годин було затримано в аеропорту Анталії, повертаються додому. Захист прав наших громадян є головним пріоритетом", - написав він.
Як повідомляв УНН, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.
2 липня з Тунісу вилетів перший літак із українськими туристами, які "застрягли" в аеропорті.
Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.