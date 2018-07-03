Украинские туристы возвращаются домой из Анталии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украинские туристы, которые "застряли" на турецком курорте Анталия, возвращаются домой. Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.
"... более 100 туристов из Украины, рейс которых на 10 часов был задержан в аэропорту Анталии, возвращаются домой. Защита прав наших граждан является главным приоритетом", - написал он.
Как сообщал УНН, по состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.
2 июля с Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами, которые "застряли" в аэропорту.
Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.