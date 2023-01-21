Українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких Leopard 2 - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Перед зустріччю очільників оборонних відомств на базі Рамштайн Україна зверталася до союзників із запитом щодо сучасних західних танків. І хоча оголошень про їх надання так і не прозвучало, Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Голосу Америки, пише УНН.
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"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів, - сказав Резніков. - З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні (українських) екіпажів програми на "Леопардах 2”.
За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо "Леопадрів" (Leopard 2) та Британії щодо "Челленджерів" (Challenger 2).
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Доповнення
Резніков подякував країнам-партнерам за надання військової допомоги та підтримку України.