Українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких Leopard 2 - Резніков

Цитата

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів, - сказав Резніков. - З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні (українських) екіпажів програми на "Леопардах 2”.

За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо "Леопадрів" (Leopard 2) та Британії щодо "Челленджерів" (Challenger 2).

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Доповнення

Резніков подякував країнам-партнерам за надання військової допомоги та підтримку України.