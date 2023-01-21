Українські військові вже тренуються у Великій Бтринаії

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"Ми коли готуємо тут піхотинців. Ви знаєте, вже підготували 10 тисяч, і з початку нового року почали — ще 20 тисяч. На це йде п’ять тижнів. Важко сказати, скільки треба буде готувати танкістів — тим більше, це і артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше", — заявив Пристайко.

Нагадаємо

На цьому тижні прем'єр Сполученого Королівства Ріши Сунак і міністр оборони Бен Уоллес підтвердили інформацію про те, що Велика Британія надасть Україні 14 танків Challenger 2.