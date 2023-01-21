Украинские военные уже тренируются в Великой Бтринаии

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"Мы когда готовим здесь пехотинцев. Вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали — еще 20 тысяч. На это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько надо будет готовить танкистов — тем более, это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что за месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", — заявил Пристайко.

Напомним

На этой неделе премьер Соединенного Королевства Риши Сунак и министр обороны Бен Уоллес подтвердили информацию о том, что Великобритания предоставит Украине 14 танков Challenger 2.