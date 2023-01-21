Украинские танкисты начнут обучение на немецких Leopard 2 - Резников

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"Есть прорыв - это возможность для стран, которые владеют “Леопардами”, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей, - сказал Резников. - С этого мы начнем, а тогда будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем учебные (украинских) экипажей программы на "Леопардах 2”.

По словам Резникова, договоренности об обучении были достигнуты благодаря "танковым" инициативам - Польши по "Леопадрам" (Leopard 2) и Британии по "Челленджерам" (Challenger 2).

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Дополнение

Резников поблагодарил страны-партнеры за предоставление военной помощи и поддержку Украины.